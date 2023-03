RTBF : appel à projet de podcasts natifs pour les ados

Authenticité et intimité sont les mots d’ordre. Un conseil : veillez à ce qu’aucun gap générationnel ne sépare les auditeurs et auditrices cibles et les protagonistes. En partageant différents vécus auxquels les jeunes peuvent s’identifier, les podcasts participent ainsi la construction de ces nouvelles générations.Les dossiers sont à envoyer avant le mercredi 29 mars à midi (12h). À la suite de cela, trois projets seront présélectionnés et recevront une première enveloppe de développement. Dans un deuxième temps, un seul projet parmi les trois sera sélectionné pour une production complète de la série.Pour découvrir le cahier des charges, c’est ICI