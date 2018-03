RMC va attribuer le "Balai d’Or" dans "Radio Brunet"

Le but de cette nouvelle opération est simple : recueillir des témoignages et photos rendant compte de la saleté urbaine des petites, moyennes et grandes villes de France pour désigner, avec les auditeurs, la ville française où ordures et détritus en tous genres ont envahi l’espace public. Du lundi 2 au vendredi 20 avril, les auditeurs enverront via le site RMC.fr leurs témoignages et des photos montrant des exemples d’incivilité et un manque d’investissement des services municipaux d’entretien.