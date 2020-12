RMC se revendique comme la première Généraliste sur le digital

RMC signe un nouveau record sur l'enceinte à commande vocale avec 3.2% du volume d'écoute de la station généré sur ce support (+ 2.1 points en un an). Nouveau record sur les tablettes avec 1.8% ce qui correspond à une hausse de 1.4 point en un an. Enfin, le téléphone mobile reste le support multimédia privilégier pour écouter RMC avec 11.8%, en hausse de 1 point en un an selon l'étude Global Radio de Médiamétrie.

"Ces nouveaux records viennent confirmer la pertinence de la stratégie globale de RMC (radio, TV et digital) initiée il y a plus de 10 ans, qui intègre l'interactivité, l'instantanéité et la mobilité de l'écoute en direct et en différé" explique un communiqué.