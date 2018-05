RMC : près de 20% de l'audience est générée sur le numérique

Ce sont désormais plus de 4 millions d’auditeurs qui écoutent RMC chaque jour, et 726 000 auditeurs sur au moins un support digital (+ 71 000 auditeurs en un an). Ainsi, RMC enregistre un record sur le mobile avec 10.5% de son volume d’écoute généré sur ce support. La station de NextRadioTV est également la première radio de France sur le poste de télévision, avec 5% de son volume d’écoute généré sur ce support et demeure en outre la radio qui bénéficie de la plus forte durée d’écoute sur ces supports: 130 minutes par jour.

"Ces excellents résultats viennent confirmer la pertinence de la stratégie globale de RMC, radio TV et digital, qui intègre l’interactivité, l’instantanéité et la mobilité de l’écoute et participe à l’importante progression de l’audience observée dans les autres études Médiamétrie" annonce RMC.