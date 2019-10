RMC : plus de 2 000 candidatures pour devenir "Grande Gueule"

Laurence Fournier, 44 ans, est mère au foyer de huit enfants et bloggeuse à Blaison-Saint-Sulpice (49). Ancienne professeure des écoles, elle accompagne les familles qui souhaitent se lancer dans l'IEF (instruction en famille) tout en poursuivant l'instruction de ses enfants à domicile. Porte-parole du collectif « l'École est la Maison », elle est également l’auteure des blogs "Chroniques du Poulailler" et "Comprendre et Agir Accompagnement" à l'Instruction En Famille.

Elle remporte l’édition 2019 du Grand Casting des GG et intègre donc RMC et la bande des Grandes Gueules.