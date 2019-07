RMC fait son "Grand Rush" dès 13h ce vendredi

Par ailleurs, de grands chefs cuisiniers interviendront régulièrement afin de faire découvrir des plats ou produits de leur région, des points culture et loisirs seront proposés avec la sélection des livres, séries et films à ne pas rater cet été. Le "Grand Rush" ce seront aussi et enfin des chroniques pratiques et insolites autour de l’été, des vacances, des voyages et la rentrée, des jeux et des cadeaux à gagner et un tour des régions avec la presse quotidienne régionale.