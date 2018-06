RMC et French Fuse remixent le match des Bleus

En effet, le duo French Fuse a investi le studio RMC pour produire un titre inédit et en exclusivité pour la station. Les moments forts de la victoire des Bleus face à l’Australie commentés par les voix explosives de Jano Resseguié et des membres de la Dream Team Foot Jérôme Rothen, Eric Di Meco, Emmanuel Petit et Gilbert Brisbois ont été remixés avec la touch électro de French Fuse.

"Ce remix exceptionnel illustre l’identité et l’esprit de RMC durant la compétition" souligne la station.