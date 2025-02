RMC et France Inter dominent le classement des podcasts radio

France Inter domine largement le classement des radios les plus téléchargées avec près de 43 millions d’écoutes et de téléchargements. RTL et RMC suivent avec environ 30 millions chacune. France Culture et Europe 1 complètent le classement des stations les plus populaires en replay. Radio France s’impose une fois de plus comme un acteur clé avec trois de ses antennes dans le Top 10 des radios les plus écoutées en différé.

Du côté des émissions, RMC parvient à placer plusieurs de ses productions dans le haut du classement. "L’After Foot" s’impose comme le programme le plus écouté avec plus de 15 millions d’écoutes, suivi par "Les Grosses Têtes" sur RTL et "Hondelatte Raconte" sur Europe 1. France Inter confirme son attractivité avec "Affaires Sensibles", qui figure aussi parmi les émissions les plus plébiscitées en replay.