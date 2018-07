RMC : changements d'horaires pour plusieurs émissions

L'émission "Les Grandes Gueules" sera désormais diffusée entre 09h et midi : "trois heures durant lesquelles les "GG", toutes issues de la société civile, commentent, analysent et débattent librement de l’actualité". Par conséquence, "Radio Brunet" sera programmée de 12h à 14h, l'émission s’adresse "aux 66 millions de français passionnés par les débats de société. C’est le match des opinions avec auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d’association, syndicalistes… tous égaux". Enfin, dès le 20 août, "M comme Maitena" sera prolongée d’une heure supplémentaire : "deux heures pour détricoter l’actu, rencontrer ceux qui la font et ceux qui comptent. Parce qu’on n’entend pas tous l’actu de la même oreille et qu’il est toujours plus facile de juger que de réfléchir" précise RMC.