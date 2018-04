RMC ET RMC Sport recrutent deux jeunes journalistes

Ces 5, 6 et 7 avril 2018, RMC et RMC Sport ouvrent les portes de leurs rédactions aux journalistes en devenir avec la 9e édition des "Talents de l’Info" et la 6e "Bourse Marc Van Moere" Des étudiants en journalisme, issus des écoles reconnues par la profession, se retrouvent pendant 48h pour prendre part à ces concours.