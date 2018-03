RMC : Cyril Moré rejoint la Dream Team RMC Sport

En direct depuis la Corée du Sud, Cyril Moré interviendra quotidiennement dans les différents shows de RMC et de BFM Sport durant les 10 jours de compétition. Il sera accompagné de Martin Bourdin, l’envoyé spécial de RMC Sport.

Précisément, Cyril Moré interviendra sur RMC, du lundi au vendredi dans le "Super Moscato Show" de 16h à 18h et le week-end de 10h à 13h dans "Les Grandes Gueules du Sport" pour un retour sur les performances des athlètes et des événements du jour. Enfin sur BFM Sport, tous les jours dans "L’Actu Sport" pour les dernières informations sur le parcours des athlètes français.