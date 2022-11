RMC : 3e radio de France en Île-de-France

Avec 6.6% d’audience cumulée (soit une hausse de 16% comparativement à la vague de septembre à octobre 2021), RMC réunit 682 000 auditeurs sur la période entre septembre et octobre 2022, soit près de 100 000 auditeurs gagnés en plus en un an. Par ailleurs, RMC génère 7.3% de part d'audience, soit une hausse de 1.2 point en un an. Elle se place ainsi comme la 3e radio en Île-de-France et comme 2e généraliste privée.

En un an, RMC a progresse sur toutes ses émissions en audience cumulée : + 25% pour 'Charles Matin", + 21% pour "Apolline Matin", + 23% pour "Les Grandes Gueules", + 13% pour "Estelle Midi", + 13% pour le "Super Moscato Show", + 15% pour "Rothen s’enflamme" et + 13% "L'After Foot".