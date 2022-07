RFM sur "une dynamique positive"

RFM affiche toujours une DEA solide (1h34min). Chaque matin, ils sont 955 000 à démarrer la journée avec " Le Meilleur des Réveils ", soit 69 000 de plus qu’il y a 3 mois. L’émission progresse également de + 0.4 point en PDA. Au sein de la matinale, "Le Bret du Faux", la chronique humour quotidienne de Marc-Antoine Le Bret à 8h15 remporte un vif succès et gagne 46 000 auditeurs.Grâce à un positionnement solide sur son cœur de cible adulte, RFM gagne en compétitivité aussi bien sur les 35-49 ans (+ 0.6 point de PDA) que sur les 35-59 ans (+0.4 point en PDA). L’ensemble de la grille progresse en part d’audience sur les adultes de 35-49 ans : + 0.8 point pour "Le Meilleur des Réveils", + 1 point pour la musique entre 9h30 et 16h et + 0.1 point pour le 16/20 de Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli Ainsi, RFM devient 2e musicale adulte sur cette cible...