RFM s'installe chez une auditrice à Alès

Le 21 septembre 2020, Laurine remportait, grâce à RFM, la somme de 100 000 euros. "Une victoire qui a changé sa vie et lui a permis de concrétiser son rêve : s'acheter une maison" précise la station. L'équipe du "Meilleur des Réveils" a décidé de lui rendre visite et de partager le petit-déjeuner avec dans sa nouvelle maison. Une émission qui s'annonce pleine de surprises et de "happenings".

L'émission sera diffusée à partir de 06h sur l'antenne de RFM et déclinée également sur les réseaux sociaux pour découvrir les images de la matinée.