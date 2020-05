RFM lance une nouvelle radio digitale

Il y avait déjà "RFM Collector", "RFM 100% français", "RFM Night Fever", "RFM 100% Femmes", ou encore "RFM Lounge" sans oublier "RFM Party 90", "RFM 70's", "RFM 80's"... et on en oublie. Désormais, et à partir de ce début de semaine renforce son offre de radios digitales avec le lancement de "RFM Musique Fraîche".

Marie Flore, Fuso, Zoe Wees, Amazone Lili, Claire Laffut, Nach, Saule, Clou et bien d’autres seront mis à l'honneur sur "RFM Musique Fraîche", une radio digitale qui se positionne comme "la radio digitale des nouveautés françaises et internationales".