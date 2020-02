RFM à Strasbourg organise deux événements

À l’occasion de la manifestation "Strasbourg mon Amour", RFM organise un "RFM Music Live", le 11 février, avec sur scène Christophe Maé, Claudio Capéo, Axelle Red et Ycare. Le lendemain, le 12 février, la matinale "Le Meilleur des Réveils" aura lieu au Café des amours, Magic Mirror, place Kleber. Élodie Gossuin, Albert Spano et Marc-Antoine Le Bret seront en direct et en public pour célébrer l’amour en présence des artistes du "RFM Music Live".

Jusqu’au 11 février, les auditeurs de la station peuvent gagner leurs places pour les deux événements en écoutant RFM Strasbourg (102.1) de 12h à 16h ou sur la page Facebook RFM Strasbourg.