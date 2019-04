RFM : Bernard Montiel reçoit S.A.S le Prince Albert II de Monaco

Le Prince Albert se livrera sur la carrière de la Princesse, une mère aimante et une immense actrice engagée dans les œuvres caritatives. Une heure d’échanges durant laquelle, Bernard Montiel reviendra avec son invité, sur l’engagement pionnier de la principauté sur l’écologie, qui se traduit notamment par les espaces verts, les ressources en eaux et le parc automobile composé aujourd’hui de 5% de voitures hybrides et électriques. Entre deux anecdotes, Le Prince Albert II de Monaco, amateur de bonne musique , se prêtera même au jeu du Blind Test consacré à la Princesse Grace Kelly. De nombreux sujets et anecdotes princières seront à découvrir ce dimanche 7 avril de 12h à 13h sur RFM.