RFI : une nouvelle fiction radiophonique en mandenkan

Cette série se déroule dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, dans la région du Cavally qui abrite une forêt classée, et aborde plusieurs thèmes liés à la préservation de l’environnement, comme la traçabilité du cacao, les bienfaits de l’agroforesterie, ou encore les avantages du nouveau code forestier pour les planteurs.Conçue par Alma Production, ce projet est né suite à une tournée théâtrale qui s’est déroulée dans plus de 30 localités de la région du Cavally. Cette serié est diffusée jusqu'au 12 février, le samedi et le dimanche à 8h05 et 17h05 (TU) sur l’antenne de RFI en mandenkan