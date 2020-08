RFI : une bourse ouverte aux journalistes et techniciens radio d’Afrique francophone

Créée en hommage à ses deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord du Mali, cette Bourse permet de former chaque année dix jeunes journalistes radio et dix jeunes technicien(ne)s de reportage. Les deux lauréat(e)s bénéficient d’une formation d’un mois à Paris. Habituellement organisées dans un pays d’Afrique, les six premières éditions se sont tenues au Mali en 2014, à Madagascar en 2015, au Bénin en 2016, au Sénégal en 2017, en Côte d’Ivoire en 2018 et en République démocratique du Congo l’an dernier. La Bourse sera remise le 2 novembre, date décrétée par les Nations Unies "Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes" en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.