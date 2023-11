RFI récompense les lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Cette dixième édition de la Bourse ouverte, aux 25 pays d’Afrique francophone, était organisée cette année en Côte d’Ivoire. Plus de 330 candidatures avaient été reçues cette année, et 20 jeunes professionnels sélectionnés (10 techniciens de reportage et 10 journalistes) venant de 12 pays. Tous ont bénéficié d’une formation dans les locaux de la RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne), partenaire de cette édition, dispensée pendant deux semaines par Rachel Locatelli, responsable de la formation à RFI, et Muriel Pomponne, journaliste à RFI et rédactrice en chef des langues étrangères. À l’issue de la formation, il a été demandé aux candidats de réaliser un reportage sur le thème "Dialogue et tolérance " tandis que les candidats techniciens ont préparé un sujet autour des activités économiques en Côte d’Ivoire