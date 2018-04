RFI : nouvelle édition du Prix Marc-Vivien Foé

Depuis 2011, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais décédé le 26 juin 2003 sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon. Âgé de 28 ans, Foé avait porté en France les couleurs du Racing Club de Lens et de l'Olympique Lyonnais, laissant le souvenir d'un footballeur exemplaire et unanimement apprécié. Le nom du lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2018, désignant le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1, sera révélé le lundi 14 mai. Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet).