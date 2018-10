RFI : lancement d'un magazine consacré à la langue française

"De vive(s) voix" se positionne comme une émission consacrée à la langue écrite qui vit, s’adapte, se développe. Elle est éclairée et expliquée par des invités linguistes, historiens, sociologues, écrivains, traducteurs, philosophes ou artistes. L'émission veut être également le rendez-vous de l’oralité, où la langue parlée, "blablatée", "tchatchée", déclamée et murmurée, a toute sa place : ce qui est émis, qui est énoncé de vive voix. Présentée par Pascal Paradou du lundi au jeudi, l’émission accueille des invités et propose des

reportages, de la fiction théâtrale et des chroniques, pour tout savoir sur les mots migrateurs, écouter la poésie de Brel, plonger dans les traditions orales de Madagascar...