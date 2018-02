RFI lance son opération "Speakons français"

Le coup d’envoi de la 5e édition de "Speakons français" a été donné par Yvan Amar dans "La danse des mots" ce lundi à 14h30 (heure de Paris). Casting, Heroic fantasy, Music Hall, Spoiler… "Speakons français" invite les auditeurs et internautes du monde entier à trouver des équivalents aux expressions anglaises qui s’introduisent dans la langue française en s’amusant, en tendant l’oreille, en réfléchissant, en parlant avec des amis, en écoutant la radio. Les auditeurs devront être inventifs, audacieux, spirituels et beaux parleurs.

L’an dernier, la quatrième édition de Speakons français ! avait rencontré un grand succès. Du Massachusset à l’Île-de-France, de Port-Gentil à Helsinki, en passant par Beyrouth, Barcelone, Hong-Kong, Berlin, Leeds, New-Delhi ou encore de très nombreux pays d’Afrique, les auditeurs ont très largement répondu et rivalisé d’imagination. Près de 3 000 propositions de traductions ont ainsi été reçues, deux fois plus que l’an passé.