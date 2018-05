RFI lance la plateforme "Écouter le monde"

Le site ecouterlemonde.net sera présentée pour la première fois au public à Venise ce 26 mai au Palazzo Pisani, siège du Conservatoire Benedetto Marcello. Des installations sonores, une exposition de cartes postales visuelles et sonores, une table ronde, des concerts (…) sont également programmés à l’occasion de ce lancement. "Écouter le monde" sollicite des compositeurs, des journalistes, des artistes, des anthropologues, des habitants… Le projet se construit pour exister dans la durée et associe de nouveaux partenaires au fil du temps. De la collecte de sons à la création d’oeuvres sonores et à leur diffusion, il s’ancre sur un réseau international.