RFI lance la 11e édition du "Prix RFI du reportage en espagnol"

Les établissements scolaires concernés sont invités à présenter leur candidat ou candidate en soumettant par courriel à RFI ( premio.reportaje@rfi.fr ), entre le 17 février et le 4 mai 2025, un reportage radiophonique d’actualité de 13 minutes maximum, et tout contenu multimédia photo ou vidéo qui puisse l’enrichir, ainsi qu’un synopsis de reportage à réaliser à Paris. Les conditions de participation sont ouvertes aux étudiants en journalisme hispanophones de tout le continent américain.Un jury composé de journalistes de RFI et présidé par le directeur de la radio Jean-Marc Four se réunira pour désigner la meilleure contribution. Le lauréat bénéficiera d’un stage de quatre semaines au cours de l’année 2025, entièrement pris en charge, au sein de la rédaction de RFI en espagnol à Paris.