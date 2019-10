RFI lance "Voix d'Afrique", un nouveau prix littéraire

Chaque participant est invité à rédiger un roman en français, de 250 000 signes maximum, qui reflète la situation d’un pays, une actualité politique, économique ou sociale, tout comme des voix intimistes. Les candidats ont jusqu’au 15 janvier 2020 pour s’inscrire et déposer leur manuscrit ICI . Le roman lauréat sera désigné en février prochain par un jury de professionnels, pour une publication prévue en juin prochain. Le lauréat bénéficiera également d’une résidence à la Cité internationale des arts à Paris, partenaire du prix.De par son expertise sur le continent africain et la diffusion d’émissions culturelles et littéraires, en français et en 16 autres langues, dans le monde entier, RFI est l’un des acteurs majeurs de la promotion de la langue française et des auteurs africains dans le monde.