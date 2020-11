RFI : l'émission "Radio Foot Internationale" fête ses 10 ans

En 10 ans, les meilleurs spécialistes ont rejoint les débats pour offrir une information et des analyses de qualité aux auditeurs des quatre coins du monde. Les plus grands joueurs, et les principaux acteurs et dirigeants du football mondial, sont intervenus dans l’émission. "Radio Foot Internationale" a couvert tous les grands événements internationaux, de la Ligue des Champions à la Coupe du monde, en passant par la Coupe d’Afrique des nations, en proposant des émissions spéciales au cœur des compétitions. En 10 ans, "Radio Foot Internationale" a donné naissance à toute une génération de passionnés et de footballeurs en Afrique et à travers le monde, au gré de leurs rencontres au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou encore au Burkina-Faso : "la Génération Radio Foot".