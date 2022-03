RFI et France 24 suivies par plus de la moitié de la population en Afrique francophone

Dans ces huit pays, plus d’un habitant sur deux déclare suivre au moins l’un des deux médias chaque semaine. En outre, leur notoriété reste maximale (93% de la population déclare connaître RFI ou France 24). Les résultats numériques de RFI et France 24 complètent le succès des deux médias en Afrique francophone. Première radio internationale en Afrique francophone, RFI se maintient également dans le Top 5 des radios les plus écoutées chaque jour dans les huit pays étudiés (toutes radios confondues). 84.2% des habitants déclarent la connaître. Sur l’ensemble des 9 capitales, la radio du monde est écoutée chaque semaine par 38.4% de la population (+1.7 pt) et près de 65% des cadres et dirigeants. RFI reste la radio la plus écoutée par cette cible dans la plupart des capitales.