RFI désigne les lauréats de la Bourse Dupont et Verlon

Autour de Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde et de Cécile Mégie, Directrice de RFI, les lauréats ont reçu leur prix en présence du ministre congolais de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement, de l’Ambassadeur de France en RDC et de l’Ambassadeur de l’Union européenne en RDC, de Théo Raizon, filleul de Claude Verlon, et de Laurence Lacour, amie et représentante de la famille de Ghislaine Dupont, vice-présidente de l’Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.