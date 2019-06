RFI décerne son prix du "Reportage de RFI en espagnol"

Juan Rafael Valdez Sandoval remporte la 5e édition du Prix grâce à son reportage "Voyages croisés", pour lequel il est parti à la rencontre de migrants centraméricains à la frontière sud du Mexique et offre des témoignages forts de l’exil, de la détresse et de la violence. Les membres du jury ont choisi ce reportage pour sa qualité sonore très immersive, la puissance des témoignages, l’originalité et la spontanéité de sa narration et pour son ancrage dans une actualité qui résonne dans le monde entier. Il sera diffusé prochainement sur RFI en espagnol.

Le lauréat bénéficiera d’un stage de quatre semaines, entièrement pris en charge, au sein de la rédaction en espagnol de RFI à Paris, au cours de l’été 2019.