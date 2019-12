RFI décerne le prix du "RFI Challenge App Afrique"

Cette année, le Prix RFI Challenge App Afrique avait pour vocation de favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine du développement urbain et des villes intelligentes en Afrique francophone, et donc de récompenser les innovations numériques (sites Internet, applications, services SMS…) permettant d’améliorer les services urbains et la qualité de vie des citoyens. Grâce au soutien des partenaires du RFI Challenge App Afrique, Engie Africa, Société Générale, Africa Global Recycling, Schneider Electric, le lauréat remporte une bourse de 15 000 eurosdestinée au développement de son service numérique, et notamment en mobilité, à travers l’Afrique francophone.



Le lauréat est l’invité d’Emmanuelle Bastide, dans l’émission spéciale de "7 milliards de voisins" enregistrée en public hier à l’Institut français de Dakar autour de la thématique "Comment améliorer la vie des habitants dans les villes africaines grâce à des applications connectées ?", et diffusée aujourd’hui sur RFI (à 10h10 TU).