RFI confirme son succès en Afrique francophone

RFI est (toutes radios confondues) l’une des radios les plus écoutées par l’ensemble de la population. Plus d’un habitant sur trois (37%) et plus des deux tiers des cadres et dirigeants (77%) l’écoutent chaque semaine. En audience quotidienne, la radio mondiale figure partout dans le Top 5 des radios les plus écoutées, et elle arrive en tête de ce classement à Abidjan, à Libreville et à Brazzaville.

Au Mali, notamment portée par son décrochage en langue mandingue une heure par jour, RFI voit une nouvelle fois son audience progresser et se hisse dans le classement pour rejoindre la troisième place des radios les plus écoutées.

À Kinshasa, où son signal a été coupé durant plus de six mois au cours de l’année 2017, RFI retrouve ses auditeurs fidèles et atteint grâce à ces quelques mois de diffusion la quatrième position du classement des radios les plus écoutées par l’ensemble de la population. Sur le numérique, avec plus de 3,1 millions de visites chaque mois en moyenne, RFI confirme en 2017 son succès en Afrique francophone.