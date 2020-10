RFI au Festival des Francophonies à Limoges

Du 23 septembre au 3 octobre, les journalistes de RFI reviennent sur les temps forts du Festival à travers des émissions spéciales, des reportages et des chroniques en présence d’artistes et d’invités. Le "Prix Théâtre RFI" 2020 a également été annoncé et décerné sur place, le 27 septembre... Ce prix a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de la carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent ainsi un soutien professionnel et une exposition médiatique au lauréat.