RFI : appel à candidatures "Bourse Dupont et Verlon"

Créée en hommage à ses deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord du Mali, cette bourse récompense chaque année, dans un pays d’Afrique, un(e) jeune journaliste radio et un(e) jeune technicien(ne) de reportage. Les lauréats bénéficient d’une formation d’un mois à Paris. La Bourse sera remise à Abidjan le 2 novembre, date décrétée par les Nations Unies "Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes" en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 24 septembre 2018 à tous les journalistes et techniciens francophones en activité et aux étudiants francophones en cours de formation en journalisme, ayant moins de trente-cinq ans, résidant en Côte d‘Ivoire.