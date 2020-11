RFI annonce les lauréats de la Bourse Dupont et Verlon 2020

Le jury était présidé par Cécile Mégie, directrice de RFI, et composé de Vincent Hugeux, grand reporter et enseignant à l’Ecole de journalisme de Sciences Po, Alain Rocca, directeur délégué à la formation, à l'enseignement et au conseil de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Denise Epoté, directrice de TV5MONDE Afrique et éditorialiste à RFI, Jean Baptiste Placca, éditorialiste à RFI, Denis Chastel, responsable productions mobiles RFI, et d’Yves Rocle, adjoint à la Directrice de RFI chargé des langues africaines.

Les deux formatrices Muriel Pomponne (Rédactrice en chef, coordinatrice éditoriale des langues étrangères, RFI) et Rachel Locatelli (Responsable formation interne radio RFI), ont également assisté aux séances de délibération.