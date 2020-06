RFI : Sami Boukhelifa nommé envoyé spécial permanent à Jérusalem

Diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille (spécialité radio), Sami Boukhelifa débute sa carrière en 2007 à la radio et à la télévision algérienne. Durant l’été 2011, il couvre les printemps arabes pour différents médias francophones. En 2012, il rejoint RFI au bureau Proche-Orient du service international. Il réalise de nombreuses missions sur le terrain, notamment en Syrie, en Irak et en Iran.

En 2019, il est lauréat du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, pour son reportage "Voyage au bout du Califat" (Syrie). Sami Boukhelifa remplace Guilhem Delteil qui occupait le poste d’envoyé spécial permanent à Jérusalem depuis 2016 et qui rejoindra le bureau Proche-Orient du service international à son retour en France.