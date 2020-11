RFI România lance un site événementiel pour son 30e anniversaire

À retrouver sur le site des 30 ans de RFI România des analyses politiques, culturelles et sociétales des journalistes de la rédaction et des correspondants nationaux et internationaux sur l’évolution de la Roumanie au cours des 30 dernières années et sur les 30 ans à venir. Des face-à-face générationnels en vidéo et aussi "Le meilleur de RFI România" (reportages, grands entretiens, vidéos…), une frise chronologique, des galeries photos, des questionnaires France-Roumanie… Tous les jours, les contenus de generatia30.rfi.ro sont également diffusés sur les réseaux sociaux de RFI România. Enfin, la station proposera, toute la semaine du 23 novembre, une programmation spéciale en roumain à l’antenne et sur le numérique. RFI en français célèbrera également l’anniversaire de sa filiale roumaine avec des témoignages et une émission spéciale de "L’atelier des médias".