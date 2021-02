RFI : Mondoblog lance son concours annuel

Mondoblog est un espace d’expression libre pour les blogueurs et influenceurs qui s’expriment en langue française. Basés sur le continent africain et à Madagascar, en Australie, aux États-Unis, en Haïti, en Thaïlande, en Chine, ou encore en Allemagne et en France, les blogueurs proposent leur vision originale et diversifiée du monde ou leur actualité personnelle et subjective.

"On ne raconte jamais aussi bien son "chez soi" que lorsqu’on y habite et l’actualité que lorsqu’on la vit… Ce sont ces récits de toutes les régions du monde que Mondoblog rassemble et propose" rappelle l'équipe.