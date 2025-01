RFI, France 24 et MCD unissent leurs voix pour promouvoir le sport féminin

L’édition de cette année a pour thème "Six mois après les Jeux de Paris 2024, quelles évolutions dans la représentation du sport à l'antenne et en ligne ?".

Àcette occasion, RFI, France 24 et MCD proposent de nombreux entretiens avec des sportives et des actrices du monde sportif français et international, des magazines et des reportages dédiés.

RFI propose notamment le 30 janvier le portrait de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, ancienne championne olympique zimbabwéenne de natation, ministre de la Jeunesse, du Sport, des Arts et des Loisirs, et candidate à la présidence du CIO. Le samedi 25 janvier à 17h10, le magazine "Mondial Sports" présenté par Hugo Moissonnier aura pour thème "Les sportives adolescentes".