"RFI Afrique" maintenant sur Whatsapp

En plus de ce tour d’horizon de l’actualité africaine, la communauté WhatsApp de RFI Afrique reçoit également des liens vers des podcasts : chroniques, émissions, reportages, portraits... En lançant ce nouveau service, RFI répond à une forte attente de ses auditeurs et mobinautes, en Afrique et dans la diaspora africaine. Elle correspond aussi à une demande grandissante d’information sur support mobile et à l’évolution des usages sur le continent africain où WhatsApp est devenue la messagerie internet la plus utilisée

Les abonnés à la chaîne RFI Afrique peuvent également répondre aux messages, donner leur avis et faire des suggestions à la rédaction.