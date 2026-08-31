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Lundi 31 Août 2026 - 07:50

RDL renouvelle son habillage sonore avec Brandy


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RDL fait évoluer son identité sonore avec un nouvel habillage signé Brandy. Le pack comprend 8 tracks de base et un top horaire, à partir d’un univers initialement créé pour JOE en Belgique et aux Pays-Bas. Les habillages des émissions et du Bloc Info sont également renouvelés, tandis que Thierry Legrand devient la nouvelle voix de la station.



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RDL, radio du pôle Rossel Radio, renouvelle son habillage d’antenne tout en conservant sa promesse historique, "La radio qui chante". La station maintient son positionnement musical adulte et senior et indique vouloir conserver un format ouvert et fédérateur autour de chansons populaires et de la proximité avec ses auditeurs.
Partenaire historique de RDL, Brandy a développé un nouveau pack composé de 8 tracks de base et d’un top horaire. Cet univers a été adapté à partir d’un habillage initialement créé pour JOE en Belgique et aux Pays-Bas. Le logo sonore de RDL et le claim "La radio qui chante" sont intégrés aux nouveaux éléments. Brandy accompagne la station sur ce terrain depuis 8 ans.

"Cela fait maintenant huit ans que Brandy veille à ce que les auditeurs de RDL ne chantent pas seulement les chansons diffusées à l’antenne, mais aussi l’habillage de la station. Le logo sonore et le claim “La radio qui chante” ont été intégrés aux nouveaux tracks. Et je peux vous garantir qu’ils risquent bien de vous rester en tête" indique l'équipe de Brandy.

Toute l’antenne concernée

Au-delà des jingles réalisés par Brandy, Frédéric Hochet, producteur de RDL, a imaginé, créé et orchestré l’ensemble du nouvel univers sonore de la station. Les habillages des émissions ont été entièrement renouvelés afin d’apporter davantage de rythme, de cohérence et de modernité à l’antenne. Le Bloc Info a lui aussi été entièrement réinventé et modernisé. Cette nouvelle identité sonore doit notamment mieux mettre en valeur les rendez-vous d’information, le travail de la rédaction et les contenus produits quotidiennement par les journalistes de RDL.
RDL renouvelle son habillage sonore avec Brandy

Thierry Legrand devient la nouvelle voix de RDL

La refonte comprend également un changement de voix off. Thierry Legrand, passé notamment par RFM, RMC et Nostalgie, devient la nouvelle signature vocale de RDL. La station explique avoir retenu une voix destinée à accompagner le nouveau ton de l’antenne et son positionnement de radio accessible et proche de ses auditeurs.
RDL présente cette évolution comme une modernisation de son antenne sans modification de son identité de radio populaire et intergénérationnelle.

rdl_brandy_2026.mp3 RDL_BRANDY_2026.mp3  (6.45 Mo)


Tags : Brandy, Frédéric Hochet, habillage, RDL, Rossel Radio, Thierry Legrand, voix



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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