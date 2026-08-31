RDL renouvelle son habillage sonore avec Brandy

RDL, radio du pôle Rossel Radio, renouvelle son habillage d’antenne tout en conservant sa promesse historique, "La radio qui chante". La station maintient son positionnement musical adulte et senior et indique vouloir conserver un format ouvert et fédérateur autour de chansons populaires et de la proximité avec ses auditeurs.

Partenaire historique de RDL, Brandy a développé un nouveau pack composé de 8 tracks de base et d’un top horaire. Cet univers a été adapté à partir d’un habillage initialement créé pour JOE en Belgique et aux Pays-Bas. Le logo sonore de RDL et le claim "La radio qui chante" sont intégrés aux nouveaux éléments. Brandy accompagne la station sur ce terrain depuis 8 ans.