RDE26 : collaborer, consolider ou disparaître €

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"Time Spent" : les 13-34 ans passent plus de temps avec l'IA qu'avec la lecture. Plus de 50 % des adultes utilisent l'IA chaque semaine. Étude Meliora/Edison Research présentée par Clive Dickens à Radiodays Europe 2026.
"Time Spent" : les 13-34 ans passent plus de temps avec l'IA qu'avec la lecture. Plus de 50 % des adultes utilisent l'IA chaque semaine. Étude Meliora/Edison Research présentée par Clive Dickens à Radiodays Europe 2026.
Les chiffres qu'avance Clive Dickens sont implacables. La radio souffre d'un problème de consommation : les jeunes auditeurs ne viennent plus, le temps d'écoute se fragmente inexorablement, et les différences de mesure entre les marchés rendent toute comparaison impossible. Mais derrière ces symptômes, trois maladies chroniques affaiblissent le secteur.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
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Rédigé le Mardi 31 Mars 2026

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