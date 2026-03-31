RDE26 : collaborer, consolider ou disparaître €

Les chiffres qu'avance Clive Dickens sont implacables. La radio souffre d'un problème de consommation : les jeunes auditeurs ne viennent plus, le temps d'écoute se fragmente inexorablement, et les différences de mesure entre les marchés rendent toute comparaison impossible. Mais derrière ces symptômes, trois maladies chroniques affaiblissent le secteur.