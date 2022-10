RCF : un podcast sur les dieux de la mythologie grecque

Ils peuplent notre imaginaire depuis notre enfance et inspirent les plus grands artistes mais qui sont vraiment les 12 "dieux des dieux" ? Pourquoi Poséidon porte-t-il un trident ? Qui est Héra, la déesse de la maternité ? Quels sont les liens entre Apollon et Cupidon. En 12 épisodes de 5 minutes, Lauriane Ung Billault, passionnée de mythologie gréco-romaine, vous fait entrer dans l’intimité des dieux de l’Olympe.

À partir de ce 18 octobre, les auditeurs découvriront un nouveau personnage de la mythologie tous les 3 jours dans "Zeus et compagnie". Cinq minutes pour écouter l’histoire d’un des 12 dieux, et découvrir, à la fin de chaque épisode, une œuvre d’art illustrant un passage marquant de sa vie... Un podcast disponible sur rcf.fr, l’application RCF et les plateformes de podcasts.