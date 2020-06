RCF : 3 nouveaux podcasts pour "changer d'air"

L’été, on aime prendre le temps, lire un livre et s’évader. Cette saison, RCF propose "Libraires à l'air libre" (3'30'' du lundi au vendredi), un nouveau podcast qui met en avant la lecture, et soutient ainsi une profession qui a subi de plein fouet les conséquences du Covid-19. "Nous partons donc à la rencontre de nos libraires de proximité qui nous donneront leurs conseils de lecture et leurs coups de coeur pour accompagner agréablement notre été". Par ailleurs, RCF mise sur "Quand je serai grand !" qui compile, durant 25' le week-end) es récits très imagés, et adaptés pour des enfants dès 8 ans, nourries d’illustrations musicales et de sons naturels d’ambiance.

Enfin, "Dorothy Day, le cri des pauvres", un podcast qui met en avant une journaliste et activiste catholique américaine, Dorothy Day, dont les engagements traversent tout le XXe siècle.