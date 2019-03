Quotas : quatre stations mises en garde par le CSA

Le CSA rappelle à l'ordre quatre stations pour un non respect des quotas de diffusion de chansons d’expression française de nouvelles productions et de nouveaux talents relevés sur les antennes des radios. Lors d'une vague de contrôles portant sur 22 services diffusés au cours de la période d’août, septembre et octobre 2018 à Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Nice et Paris

Au terme de cet examen, le Conseil a adressé une mise en garde aux éditeurs de Brume, NTI et Radio Boomerang contre les conséquences du renouvellement des manquements constatés sur ces services, en leur demandant de se conformer, à l’avenir, à leurs obligations conventionnelles (quota principal pour Boomerang, quota principal et sous-quota pour Brume et NTI).



À Lyon, suite à des manquements constatés également relatifs à la diffusion de chansons d’expression française au mois de mai 2018, la SAS RTU, qui exploite le service Nova Lyon en catégorie C, a également été mise en garde.