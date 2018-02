Qui sont les CSP+ qui écoutent la radio ?

Plus largement, comment comment-ils la radio ? Cible privilégiée des radios, les CSP+ sont 13,5 millions et représentent 25% de la population des 13 ans et plus. Ils sont artisans ou commerçants, chefs d'entreprise, cadres, professions intellectuelles supérieures... et écoutent la radio autrement mais efficacement.