Quels pluralisme et responsabilité des médias dans la société numérique ?

En compagnie d’autres intervenants, dont Roberto Viola, directeur général de la DG Connect de la Commission européenne, le président du CSA a évoqué les enjeux liés à la régulation des plateformes numériques de contenus et à la protection des droits et libertés des citoyens européens en ligne, dont leur droit à la liberté d’expression. Il a également souligné l’importance de la coopération entre autorités de régulation nationales sur ces questions et le rôle que l’ERGA est amené à jouer, aujourd’hui comme à l’avenir. Roch-Olivier Maistre a rappelé à cette occasion que le projet de Digital Services Act de la Commission européenne est une formidable opportunité de bâtir un modèle européen de régulation des plateformes de partage de contenus en ligne qui soit fondé sur le respect des droits et libertés fondamentales...