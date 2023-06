Quels outils pour développer ses replays ? €

Graffiti Urban Radio, station associative, diffusée à La Roche-sur-Yon et ses alentours, s’est penchée sur la question du replay dès 2004. "Au moment de la refonte du site Internet déjà s’était posée la question de pouvoir héberger et rediffuser les enregistrements des émissions", se souvient Lyonel Bernard, directeur de Graffiti Urban Radio. "Bien sûr, on ne parlait pas encore de podcast, plutôt de replay, mais déjà il y avait cette notion de flux RSS qui existait pour que les gens puissent s’abonner."