Quelle diversité musicale dans le paysage radiophonique ?

En 2018, le nombre de titres différents diffusés progresse et s’établit à 119 442 (+3.3% vs. 2017 et +17.4% vs. 2011). Rapporté au panel de 31 stations, le nombre de titres différents diffusés s’élève à 91 287, soit +4.5% vs. 2017 et +49,3% vs. 2003. FIP est la station qui expose le plus de titres différents avec 39 562 (en progression de +7.6%) suivie de quatre autres stations qui diffusent plus de 10 000 titres différents : Radio Nova 13 195 titres (-7.8%), Radio FG 12 734 titres (-7.4%), France Inter 10 584 titres (-2.7%) et Mouv’ 13 150 titres, seule autre station à la hausse (+8,6%). Entre 5 000 et 10 000 titres différents, se distinguent Fun Radio avec 9 533 titres (+19.2%), NRJ avec 6 632 titres (+2.4%), RTL avec 5 785 titres (-3.1%) et Swigg avec 5 062 titres (+78.3%).



Oui FM avec 1 484 titres, quitte cette catégorie (-74.7%). Cinq stations musicales proposent entre 3 000 et 5 000 titres différents, dont une seule à la baisse (Skyrock avec 3 783 titres -1.6%).

"Leave a light on" de Tom Walker a été le titre le plus diffusé en 2018 (22 244 diffusions) Imagine Dragons a été l'artiste le plus diffusé (7 titres qui comptabilisent 41 521 diffusions) Le titre le plus classé (Top 40 de 28 stations) a été "Havana" de Camila Cabello feat. Young Thug (13 026 diffusions). "La même" de Maitre Gims et Vianney a été le titre francophone le plus diffusé (18 895 diffusions). Enfin, en 2018, 23 artistes francophones ont été diffusés plus de 10 000 fois et 17 artistes francophones ont été confirmés.