Pylônes incendiés : les programmes de France Bleu Isère perturbés

"Quant à l'origine des incendies, il n'y a aucune certitude pour l'instant mais les feux volontaires de relais de téléphonie et de relais radio/télé se sont multipliés ces dernières semaines et derniers mois entre Isère et Drôme. Des incendies attribués à la mouvance anarchiste, qui s'en félicite dans de nombreux articles de "revendication" sur des blogs internet proches de la mouvance" assure France Bleu.